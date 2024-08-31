Пропалестинских активистов университета Темпл в Филадельфии обвинили в антисемитизме

Университет Темпл в Филадельфии (Пенсильвания) расследует действия пропалестинских активистов, устроивших демонстрацию в корпусе "Гилель".

Демонстранты, среди которых были не только студенты Темпла, выкрикивали лозунги в мегафоны, размахивали палестинскими флагами, несли плакаты. Организаторы акции, принадлежащие к группе "Студенты Темпла за справедливость в Палестине" (Temple Students for Justice in Palestine) отвергли обвинения в антисемитизме и запугивании.

Студентам из числа участников марша могут быть предъявлены дисциплинарные взыскания.