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Мир

Пропалестинских активистов университета Темпл в Филадельфии обвинили в антисемитизме

время публикации: 31 августа 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 10:26
Пропалестинских активистов университета Темпл в Филадельфии обвинили в антисемитизме
AP Photo/Thibault Camus

Университет Темпл в Филадельфии (Пенсильвания) расследует действия пропалестинских активистов, устроивших демонстрацию в корпусе "Гилель".

Демонстранты, среди которых были не только студенты Темпла, выкрикивали лозунги в мегафоны, размахивали палестинскими флагами, несли плакаты. Организаторы акции, принадлежащие к группе "Студенты Темпла за справедливость в Палестине" (Temple Students for Justice in Palestine) отвергли обвинения в антисемитизме и запугивании.

Студентам из числа участников марша могут быть предъявлены дисциплинарные взыскания.

Мир
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