Пропалестинских активистов университета Темпл в Филадельфии обвинили в антисемитизме
время публикации: 31 августа 2024 г., 09:58 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 10:26
Университет Темпл в Филадельфии (Пенсильвания) расследует действия пропалестинских активистов, устроивших демонстрацию в корпусе "Гилель".
Демонстранты, среди которых были не только студенты Темпла, выкрикивали лозунги в мегафоны, размахивали палестинскими флагами, несли плакаты. Организаторы акции, принадлежащие к группе "Студенты Темпла за справедливость в Палестине" (Temple Students for Justice in Palestine) отвергли обвинения в антисемитизме и запугивании.
Студентам из числа участников марша могут быть предъявлены дисциплинарные взыскания.