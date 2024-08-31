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Университет Мэриленда позволил пропалестинским активистам провести митинг в годовщину 7 октября

время публикации: 31 августа 2024 г., 08:26 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 08:32
Университет Мэриленда позволил пропалестинским активистам провести митинг в годовщину 7 октября
AP Photo/Damian Dovarganes

Еврейские студенческие объединения Мэрилендского университета в Балтиморе возмущены решением администрации позволить пропалестинской группе активистов провести митинг на территории кампуса 7 октября, в первую годовщину нападения ХАМАСа на Израиль, сообщает Times of Israel.

Разрешение на митинг было выдано организации "Студенты за справедливость в Палестине" (SJP), сообщают представители организаций "Гилель" и Еврейского студенческого союза, не критикуя при этом руководство университета.

Мир
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