Умерла американская комедийная актриса Бетти Уайт

В пятницу, 31 декабря, стало известно, что в возрасте 99 лет умерла известная в прошлом американская комедийная актриса Бетти Уайт.

Бетти (Элизабет) Уайт родилась 17 января 1922 года в штате Иллинойс. Ее семья переехала в Лос-Анджелес во времена Великой депрессии. Начала свою телевизионную карьеру через три месяца после окончания средней школы, в 1939 году, когда она и одноклассник пели песни из "Весёлой вдовы" в одном из сериалов того времени. Бетти в то время нашла работу модели, а также начала свою карьеру в театре. Но когда началась Вторая мировая война актриса присоединилась к американским женщинам-добровольцам. После окончания войны она активно работала на радио и в различных телешоу. Вскоре она стала вести собственное шоу Betty White Show.

В 1952 году она начала активно работать в Голливуде, участвовала в разработке нескольких комедийных шоу, которые стали успешными. С 1953 по 1955 она играла главную роль в ситкоме "Жизнь с Элизабет". Это шоу сделало Уайт очень популярной и востребованной и привело её к первой номинации на "Эмми". В 1954 году она стала звездой ток-шоу канала NBC The Betty White Show и собственной комедии "Дата с Ангелами", выходящей с 1957 по 1958 год. После она сыграла главную роль на большом экране в фильме "Совет и согласие" в 1962 году. На протяжении 1950-х и 1960-х годов она активно появлялась в различных популярных шоу и фильмах. В 1983 году она стала первой женщиной, выигравшей "Дневную премию Эмми" в категории "Лучший ведущий шоу". Она была ведущей нескольких игровых шоу, в том числе шоу "Пароль" с 1961 по 1975 год. Она вышла замуж за своего коллегу Аллена Ладдена, в 1963 году. В 1973 году Уайт присоединилась к комедии "Шоу Мэри Тайлер Мур". В результате её участия она получила свою наиболее важную роль в своей карьере. Она в очередной раз выиграла "Эмми" за свою роль в 1977 году. С 1983 по 1985 год она снималась в комедии "Мама семьи" вместе с будущей коллегой по шоу "Золотые девочки" Ру МакКлэнахан. Также она участвовала в "Шоу Кэрол Бёрнетт". В 1985 году она начала сниматься в шоу "Золотые девочки", в шоу о жизни четырёх овдовевших или разведенных женщин в почтенном возрасте. Она в очередной раз выиграла "Эмми" и получила ещё несколько номинаций на различные премии. После она снималась во множестве кино и теле проектов. Она появилась в эпизодах шоу "Практика", "Малкольм в центре внимания", "Элли Макбил", "Моя жена и дети", "Эвервуд", "Джоуи" и других. Она выиграла "Эмми" в 1996 году за роль в пародийном The John Larroquette Show. Актриса озвучивала множество анимационных проектов, таких как "Симпсоны", "Дикая семейка Торнберри", "Гриффины" и множество других. В декабре 2006 года она была приглашенной звездой в сериале "Дерзкие и красивые". В 2007 году она снимается в пародии на сериал "Дурнушка", под названием Ugly Betty White. Она также снялась в самом сериале в роли Бетти Уайт, своего экранного персонажа. С 2005 по 2008 году она играла постоянную роль в сериале "Юристы Бостона". Бетти была приглашенной звездой на таких популярных сериалах как "30 потрясений", "Меня зовут Эрл", "Сообщество" и ряде других. Она появилась в таких известных фильмах как "Дом вверх дном" (2004), "Предложение" (2009) и "Снова ты" (2010). Она снялась в фильме "Потерянный Валентин", который вышел в конце января 2011 года.

После смерти первого мужа в брак не вступала. Детей у нее не было.