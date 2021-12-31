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NEWSru.co.il :: В мире31 декабря 2021 г., 11:31

Американка самоизолировалась в туалете самолета после позитивного экспресс-теста на коронавирус

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Американка самоизолировалась в туалете самолета после позитивного экспресс-теста на коронавирус

Школьная учительница, гражданка США Мариса Фотиео 20 декабря во время полета рейсом Icelandair из Чикаго в Рейкьявик (Исландия) почувствовала боль в горле и решила сделать экспресс-тест на коронавирус с помощью набора, который у нее был с собой, сообщает BBC.

Тест оказался позитивным, и пассажирка решила самоизолироваться, чтобы не заразить других. Для этой цели она заперлась в туалете, где провела пять часов и куда бортпроводница передавала ей еду и напитки.

Находясь в туалете, Фотиео сделала видеозапись, которую выложила в TikTok. Запись получила вирусное распространение, ее просмотрели более 4 миллионов раз.


По прибытии в Рейкьявик Мариса Фотиео была изолирована в отеле "Красного Креста".

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