Американка самоизолировалась в туалете самолета после позитивного экспресс-теста на коронавирус

Школьная учительница, гражданка США Мариса Фотиео 20 декабря во время полета рейсом Icelandair из Чикаго в Рейкьявик (Исландия) почувствовала боль в горле и решила сделать экспресс-тест на коронавирус с помощью набора, который у нее был с собой, сообщает BBC.

Тест оказался позитивным, и пассажирка решила самоизолироваться, чтобы не заразить других. Для этой цели она заперлась в туалете, где провела пять часов и куда бортпроводница передавала ей еду и напитки.

Находясь в туалете, Фотиео сделала видеозапись, которую выложила в TikTok. Запись получила вирусное распространение, ее просмотрели более 4 миллионов раз.

По прибытии в Рейкьявик Мариса Фотиео была изолирована в отеле "Красного Креста".