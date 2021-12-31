Сильные лесные пожары в Колорадо: сотни домов сгорели, десятки тысяч жителей эвакуированы

В американском штате Колорадо объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными лесными пожарами, в результате которых сгорели сотни домов. Десятки тысяч граждан эвакуированы.

Местные власти отмечают, что наиболее сложная ситуация в округе Боулдер, севернее Денвера. На данный момент эвакуированы более 30 тысяч жителей Льюисвилла и Сьюпириора.

Лесные пожары быстро распространяются на фоне сухой погоды и сильного ветра.

Причины возгорания выясняются. Одной из наиболее вероятных причин называют обрыв проводов линий высоковольтных электропередач.

Число жертв и пострадавших уточняется.