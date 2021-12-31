В Италии умерла бывшая "Мадам Каморра" – первая женщина, возглавлявшая неаполитанскую мафию

В итальянской коммуне Кастелламмаре-ди-Стабия в возрасте 86 лет умерла бывшая победительница конкурса красоты Ассунта "Пупетта" Мареска, ставшая знаменитой в середине 1950-х, расправившись с убийцей мужа. Подлинная "слава" пришла к ней, как к первой женщине, ставшей главой неаполитанской мафии. Мареска скончалась 29 декабря.

Ассунта Мареска родилась 19 января 1935 года в Кастелламмаре-ди-Стабия в семье контрабандиста, у нее было четверо братьев (все были вовлечены в криминальную деятельность). В 19 лет она была объявлена победительницей местного конкурса красоты. А на следующий год вышла замуж за известного контрабандиста Паскуале Симонетти. Через несколько месяцев после свадьбы киллер убил ее мужа. Тогда 20-летняя Ассунта по кличке "Пупетта" (Куколка) выследила заказчика убийства, одного из главарей "Каморры" Антонио Эспозито, и застрелила его в Неаполе. В тюрьме она родила сына, с которым смогла встретиться вновь лишь через 14 лет, когда вышла на свободу. Со временем "Пупетта" стала одним из лидеров криминального мира Неаполя, заслужив новое прозвище "Мадам Каморра". Она сошлась с торговцем оружием и наркотиками Умберто Амматуро, у них родилась двойня. Позже ее старший сын пропал, отправившись на встречу с любовником матери, по всей видимости он был убит. Но "Мадам Каморра" не рассталась с Умберто. По данным полиции, на счету Ассунты Мареска и Умберто Амматуро было еще несколько убийств, в частности предполагалось, что именно они убили Чиро Галли, члена "Новой организации Каморры". В 1982 году любовники попали за решетку за убийство ученого и неофашиста Альдо Семерари. После четырех лет заключения Мареска вышла на свободу и дожила до глубокой старости, мирно скончавшись в своем доме.