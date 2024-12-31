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Мир

В Тринидад и Тобаго из-за разгула преступности введено чрезвычайное положение

Организованная преступность
время публикации: 31 декабря 2024 г., 14:13 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 14:16
В Тринидад и Тобаго из-за разгула преступности введено чрезвычайное положение
AP Photo/Dieu Nalio Chery

В Тринидад и Тобаго объявлено чрезвычайное положение в связи с разгулом преступности, угрожающим общественному порядку. Режим ЧП позволяет полиции проводить обыски без судебного ордера и производить аресты.

Генеральный прокурор Стюарт Янг отметил, что за декабрь в стране произошло 61 убийство, а с начала года от рук преступников погибли 623 человека – по сравнению с 577 в 2023 году. Министр национальной безопасности Фицджеральд Хайндс назвал это эпидемией.

При этом отмечается, что комендантский час на данном этапе не вводится, как и другие ограничения перемещения. Это решение принято, чтобы не наносить ущерб экономике Тринидада и Тобаго.

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