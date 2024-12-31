Суд отклонил апелляцию Дональда Трампа по делу о насилии в отношении писательницы Джин Кэролл

Федеральный апелляционный суд оставил в силе вердикт суда по гражданским вопросам, согласно которому Дональд Трамп должен выплатить писательнице Елизабет Джин Кэрролл пять миллионов долларов за сексуализированное насилие. Просьба Трампа о повторном рассмотрении дела была отклонена.

Вердикт был вынесен в мае 2023 года. Кэрролл утверждала, что осенью 1995 года или весной 1996 года Дональд Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Согласно опубликованной ей книге, Трамп прижал ее к стенке, начала целовать, а затем насильно принудил к половому акту.

Присяжные федерального суда Манхэттена не стали признавать происшедшее изнасилованием. В то же время они постановили, что пострадавшая имеет право на компенсацию, и присудили 2,02 миллиона долларов за нападение и 2,98 миллиона за последующие попытки ее очернить.

Отметим, что в рамках другого делопроизводства Федеральный суд Манхеттена приговорил Трампа к выплате Кэррол 83,3 миллионов долларов.

В решении суда отмечалось, что Трамп должен выплатить Кэрролл 11 миллионов долларов на восстановление репутации, 7,3 миллиона долларов – за эмоциональный вред, причиненный публичными заявлениями Трампа в 2019 году (о том, что Кэрролл якобы лгала). 65 миллионов Трамп должен выплатить за злонамеренные действия в отношении Кэрролл.