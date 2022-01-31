Совбез ООН обсудит конфликт России и Украины, в США предупреждают: "Нового Мюнхена не будет"

31 января по инициативе США и Великобритании состоится заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации на российско-украинской границе. Россия выступает против его проведения, но, как ожидается, инициатива будет поддержана девятью входящими в Совбез государствами, что требуется для созыва.

Россия гарантированно заблокирует любую резолюцию или декларацию, в которой осуждались бы ее действия. Однако российским представителям придется столкнуться с нелегкими вопросами.

"Россияне должны объяснить свои действия. Мы готовы их выслушать, но не дадим их пропаганде ввести нас в заблуждение. И мы готовы дать ответ на любую дезинформацию, которую они попытаются распространить на заседании", - заявила представитель США в ООН Линда Томас Гринфилд.

Комитет по иностранным делам американского Сената провел заседание, на котором обсуждался жесткий пакет антироссийских санкций. "Нового Мюнхена не будет. Путин не остановится, если Запад будет бездействовать. Мы видели это в 2008 году в Грузии, видели в 2014 году в Крыму", - сказал глава комитета Сэм Менендес.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил NATO в непрерывной экспансии на востоке. Он заявил, что после завершения Холодной войны альянс перестал быть оборонительным и ведет военные действия по всему миру. Он также сообщил, что Россия будет добиваться юридических гарантий заключенных с Западом соглашений.