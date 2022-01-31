Великобритания пригрозила санкциями российским олигархам

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью телеканалу Sky News, что Великобритания не исключает никаких вариантов помощи Украине, однако назвала маловероятным, что туда будут отправлены британские солдаты.

Она отметила, что Украина получает британские вооружения, а британские инструкторы обучают украинских солдат. Трасс выразила уверенность в боеспособности украинской армии, заявив, что в случае вторжения президент России Владимир Путин увязнет в украинской трясине.

Однако министр подчеркнула, что основной упор делается на предотвращении военного конфликта. Одним из способов станет угроза санкций, для чего Великобритания намерена изменить законодательство. Она не исключила, что коснутся санкции и собственности российских олигархов.

В ближайшие дни Трасс направится в Украину и Россию. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетит Восточную Европу. А 31 января ситуация на российско-украинской границе будет обсуждаться Советом безопасности ООН.