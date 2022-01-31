Во Франции арестованы 16 сотрудников йешивы "Бейт-Йосеф" по подозрению в издевательствах над мальчиками

В понедельник, 31 января, правоохранительные органы Франции арестовала 16 сотрудников йешивы "Бейт Йосеф" по подозрению в жестоком обращении с учащимися, в насильственном их удержании. Об этом написало издание Le Parisien.

Согласно сообщениям в СМИ, в операции, проходившей в департаменте Сена и Марна, принимали участие сотни жандармов.

В йешиве "Бейт Йосеф" учились 40 несовершеннолетних мальчиков и около двадцати юношей из Израиля и США. Как сообщила прокуратура, администрация пользовалась тем, что студенты не говорят по-французски, и следовательно, не могут пожаловаться. У студентов были отобраны мобильные телефоны и документы, они были лишены возможности рассказать родным о происходящем в стенах учебного заведения или вернуться домой.

Правоохранительные органы заинтересовались происходящим в йешиве в июле 2021 года, когда одному из студентов удалось сбежать. Студент нашел убежище на территории посольства США в Париже. Он рассказал об антисанитарии в помещении интерната, о плохом питании, и жестоких наказаниях, которыми подвергаются студенты. Вскоре из йешивы удалось сбежать еще нескольким мальчикам, они подтвердили его словам. Было возбуждено предварительное расследование.

Телеканал i24 передал, что здание йешивы будет закрыто, так как оно находится в аварийном состоянии. Судьбой детей занялись социальные службы.