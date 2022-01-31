Джо Байден вновь предупредил, что Россию ждут "серьезные последствия" в случае вторжения в Украину

В то время, как Совет безопасности ООН собрался для обсуждения ситуации на российско-украинской границе, президент США Джо Байден еще раз предупредил Кремль о "быстрых и серьезных последствиях" вторжения в Украину.

"Если Россия искренне настроена на то, чтобы решать беспокоящие обе стороны проблемы в сфере безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат добросовестное взаимодействие. Если Россия вместо этого предпочтет отказаться от дипломатии и напасть на Украину, она понесет ответственность и столкнется с быстрыми и серьезными последствиями", - заявил Байден.

Байден сказал, что мир должен "ясно видеть угрозу, исходящую от России", и быть готовым отреагировать, если Путин предпочтет вторжение в Украину.

"Сегодняшнее заседание Совета безопасности ООН является важным шагом к объединению и тому, чтобы всем миром потребовать отказаться от применения силы, призвать к деэскалации, а также поддержать дипломатию как наилучший способ для продвижения вперед", - говорится в письменном заявлении Байдена.

Байден также заявил, что США на заседании СБ ООН представили "всю суть угрозы" суверенитету и территориальной целостности Украины.