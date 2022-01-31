На западе Германии застрелены двое полицейских

Двое полицейских, проводивших патрулирование, были застрелены ранним утром 31 января в округе Кузель федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Полиция ведет поиски злоумышленников, в операции участвуют и сотрудники правоохранительных органов из земли Саар.

Полиция располагает записью разговоров полицейских с диспетчерами. На первой из них патрульные сообщают, что остановили подозрительную машину и обнаружили в багажнике убитое животное. Вторая лаконична: "Они по нам стреляют".

Из записи следователи выяснили, что нападавших было по меньшей мере двое. Другие обстоятельства происшествия пока не установлены, неясно, в каком направлении скрылись преступники и на какой машине.

Имена погибших не называются, однако известно, что одному было 24 года, а второму – 29 лет. Профсоюз полицейских выразил соболезнования их близким, добавив, что происшествие стало кошмаром для всех коллег погибших.