Иерусалим:
5 - 10°
Тель-Авив:
8 - 15°
Эйлат:
8 - 19°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире31 января 2022 г., 11:31

На западе Германии застрелены двое полицейских

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

Двое полицейских, проводивших патрулирование, были застрелены ранним утром 31 января в округе Кузель федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Полиция ведет поиски злоумышленников, в операции участвуют и сотрудники правоохранительных органов из земли Саар.


Полиция располагает записью разговоров полицейских с диспетчерами. На первой из них патрульные сообщают, что остановили подозрительную машину и обнаружили в багажнике убитое животное. Вторая лаконична: "Они по нам стреляют".

Из записи следователи выяснили, что нападавших было по меньшей мере двое. Другие обстоятельства происшествия пока не установлены, неясно, в каком направлении скрылись преступники и на какой машине.

Имена погибших не называются, однако известно, что одному было 24 года, а второму – 29 лет. Профсоюз полицейских выразил соболезнования их близким, добавив, что происшествие стало кошмаром для всех коллег погибших.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:31 На западе Германии застрелены двое полицейских
11:18 Манифестации водителей парализовали Оттаву, премьер-министр эвакуирован из резиденции
06:10 Прыжок с небоскреба: в Нью-Йорке покончила с собой "Мисс США 2019"
22:39 Умер российский режиссер Виктор Мережко
16:01 Россия перенесла учения в Атлантике после угроз ирландских рыбаков
15:06 В США экстрадирована американка, командовавшая женским батальоном "Исламского государства"
13:53 Попытка Netflix добиться отклонения иска Ноны Гаприндашвили потерпела крах
11:35 Умер легендарный актер Леонид Куравлев
09:09 The Washington Post: документация украинской разведки вывезена из Киева
07:48 Трамп пообещал в случае победы на выборах в 2024 году помиловать участников штурма Капитолия
Загрузка...