Манифестации водителей парализовали Оттаву, премьер-министр эвакуирован из резиденции

В Канаде продолжаются протесты водителей грузовиков против коронавирусных ограничений. Дальнобойщиков поддержали тысячи человек. Премьер-министру Джастину Трюдо с семьей пришлось покинуть свою резиденцию, они находятся в тайном укрытии.

Движение в канадской столице полностью парализовано. В Оттаву вызваны дополнительные силы полиции, чтобы предотвратить беспорядки. Командующий охраны парламента рекомендовал депутатами держать двери закрытыми на замок.

Начато расследование нескольких инцидентов осквернения участниками манифестаций памятников, а также поднятия флагов со свастиками. Благотворительные организации сообщают, что манифестанты требуют у них бесплатную еду, предназначенную для нуждающихся.

Профсоюз транспортников отмежевался от манифестантов. В опубликованном им заявлении отмечается, что за акцией "Конвой свободы" стоят группы, преследующие собственные интересы. Также отмечаются, что подавляющее большинство водителей вакцинированы.

Участники акции требуют отменить новый пакет ограничительных мер, который предусматривает для невакцинированных 14-дневный карантин после возращения из США, а также другие ограничительные меры. Если правительство откажется согласиться с этим планом, оно должно уйти в отставку, говорится в меморандуме "Колонны свободы".