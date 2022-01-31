В Подмосковье контрактник застрелил военнослужащего срочной службы

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что причиной гибели военнослужащего срочной службы, который был застрелен утром 31 января в Подмосковье, стало неосторожное обращение с оружием солдата-контрактника.

"Он грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение. На месте работает комиссия для установления всех причин и обстоятельств", - говорится в заявлении.

Согласно сообщениям СМИ, в оружейной комнате воинской части, расположенной недалеко от Мытищ, 45-летний старший прапорщик Магомет Алигов застрелил 25-летнего Владислава Волкова. По некоторым данным, Алигов хотел напугать Волкова, направив на него оружие.