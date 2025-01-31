Мария Захарова распространила фейковую цитату главного раввина Польши о Зеленском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на пятничном брифинге привела несуществующее высказывание главного раввина Польши Михаэля Шудриха, сообщает ВВС со ссылкой на фактчекерский проект "Проверено".

"Появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты. Благодарю Михаэля Шудриха за это гражданское мужество", – заявила Захарова. Позже эти слова распространили российские государственные СМИ и телеграм-канал МИД России.

Как выяснило "Проверено", главный раввин Польши вместе с Зеленским присутствовал на мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Кроме того, первоисточник фразы, которую привела Мария Захарова – это российский телеграм-канал, сфабриковавший видеоролик с логотипом британского телеканала Sky News.