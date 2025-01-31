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Мария Захарова распространила фейковую цитату главного раввина Польши о Зеленском

Россия
время публикации: 31 января 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 31 января 2025 г., 22:50
Мария Захарова распространила фейковую цитату главного раввина Польши о Зеленском
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на пятничном брифинге привела несуществующее высказывание главного раввина Польши Михаэля Шудриха, сообщает ВВС со ссылкой на фактчекерский проект "Проверено".

"Появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты. Благодарю Михаэля Шудриха за это гражданское мужество", – заявила Захарова. Позже эти слова распространили российские государственные СМИ и телеграм-канал МИД России.

Как выяснило "Проверено", главный раввин Польши вместе с Зеленским присутствовал на мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Кроме того, первоисточник фразы, которую привела Мария Захарова – это российский телеграм-канал, сфабриковавший видеоролик с логотипом британского телеканала Sky News.

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