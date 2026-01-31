x
31 января 2026
|
последняя новость: 19:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 января 2026
|
31 января 2026
|
последняя новость: 19:44
31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Москвича оштрафовали по статье о "пропаганде ЛГБТ" за фото с музыкантами группы Queen

Россия
время публикации: 31 января 2026 г., 18:38 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 18:44
Москвича оштрафовали по статье о "пропаганде ЛГБТ" за фото с музыкантами группы Queen
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Жителя Москвы Давида Гевондяна оштрафовали по статье о "пропаганде ЛГБТ" за фото, на котором изображены переодетые в женскую одежду участники группы Queen во время съемок клипа на песню I Want to Break Free, сообщает "Медуза".

"Медиазона" в марте писала, что Нагатинский районный суд рассмотрел четыре административных протокола, составленные на 21-летнего Гевондяна за "пропаганду ЛГБТ", и назначил по каждому из них штраф в 100 тысяч рублей. Тогда в решениях говорилось, что протоколы составлены из-за изображений "мужчин, переодетых в женскую одежду и аксессуары (детские заколки в волосах)", "мужчин, переодетых в женскую одежду" и целующихся мужчин.

Гевондян попытался оспорить решение суда. В апелляции он, в частности, указал, что фото мужчин в женской одежде не несет в себе "пропаганды ЛГБТ", а представляет собой снимок со съемок клипа группы Queen, на которой изображены участники коллектива.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook