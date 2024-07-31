В Судане совершено покушение на генерала Бурхана: он не пострадал, но есть убитые и раненые
время публикации: 31 июля 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 17:49
В Судане предпринята попытка покушения на командующего суданской армии, фактического главу государства генерала Абд аль-Фаттах Бурхана.
Это была атака с применением БПЛА-камикадзе во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам военного вуза на востоке Судана. В результате удара погибли пять человек, есть раненые. Сам Бурхан не пострадал.
Сообщается, что суданские силы ПВО смогли перехватить два беспилотника.
Не исключено, что покушение было спланировано и осуществлено офицерами Сил быстрого реагирования, с которыми Бурхан и подчиненная ему армия Судана находятся в состоянии конфликта.