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В Судане совершено покушение на генерала Бурхана: он не пострадал, но есть убитые и раненые

время публикации: 31 июля 2024 г., 17:49 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 17:49
В Судане совершено покушение на генерала Бурхана: он не пострадал, но есть убитые и раненые
AP Photo/Hussein Malla

В Судане предпринята попытка покушения на командующего суданской армии, фактического главу государства генерала Абд аль-Фаттах Бурхана.

Это была атака с применением БПЛА-камикадзе во время торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам военного вуза на востоке Судана. В результате удара погибли пять человек, есть раненые. Сам Бурхан не пострадал.

Сообщается, что суданские силы ПВО смогли перехватить два беспилотника.

Не исключено, что покушение было спланировано и осуществлено офицерами Сил быстрого реагирования, с которыми Бурхан и подчиненная ему армия Судана находятся в состоянии конфликта.

Мир
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