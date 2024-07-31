Глава Пентагона подтвердил "непоколебимую приверженность задачам обеспечивать безопасность Израиля"

Министр обороны США Ллойд Остин в беседе со своим израильским коллегой Йоавом Галантом подтвердил "непоколебимую приверженность задачам обеспечивать безопасность Израиля и реализовывать его право на самооборону", сообщает пресс-служба Пентагона.

Обсуждались усилия по дипломатическому урегулированию конфликта Израиля с ливанской "Хизбаллой", которое "позволило бы гражданам по обе стороны израильско-ливанской границы безопасно вернуться в свои дома", сказано в официальном сообщении.

По всей видимости, министры обороны говорили и об угрозе со стороны Ирана после того, как в Тегеране был ликвидирован главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя. Но в официальном коммюнике об этом не сказано.