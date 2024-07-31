Из Омска в Москву вылетел спецборт авиаотряда "Россия". Ранее ФСИН сообщила, что Владимира Кара-Мурзу переводят из колонии в Омске, пишет "Медуза".

Адвокат Вадим Прохоров сообщил, самолет Ту-214 приземлился в Омске 31 июля в 10 утра по местному времени и в 16:00 вылетел в направлении Москвы. Находится ли на его борту Кара-Мурза, неизвестно.

Ранее "Агентство" сообщило, что администрация колонии в Омске два дня подряд не пускала к Кара-Мурзе адвоката – потому что тот якобы находится на обследовании в тюремной больнице. В последний раз защита виделась с политиком 25 июля.

Reuters со ссылкой на ответ ФСИН сообщило, что Кара-Мурзу переводят из исправительной колонии в Омске в другое место. Куда именно, не сообщается.

В последние дни из мест своего содержания в колониях и тюрьмах в РФ убыли несколько активистов российской оппозиции, включая политиков Илью Яшина и Владимира Кара-Мурзу, бывших глав штаба Алексея Навального в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, правозащитника Олега Орлова и художницу Сашу Скочиленко.