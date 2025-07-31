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Мир

Камала Харрис отказалась баллотироваться в губернаторы Калифорнии

США
Камала Харрис
время публикации: 31 июля 2025 г., 10:13 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 10:13
Камала Харрис отказалась баллотироваться в губернаторы Калифорнии
Chris Pizzello/Invision/AP

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, которая в 2024 году была кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщила, что не намерена баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Выборы состоятся в 2026 году.

"На данном этапе мое лидерство и моя служба обществу не будут публичными. Я буду слушать американцев, помогать избранию демократов, готовым к бою, по всем США. В ближайшие месяцы я сообщу вам подробнее о своих планах", – написала она.

Харрис в прошлом была генеральным прокурором Калифорнии и сенатором от этого штата. По мнению аналитиков, ее отказ баллотироваться может свидетельствовать о намерении вновь вступить в борьбу за президентство.

Мир
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