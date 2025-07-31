Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 288 из 309 БПЛА и 3 из 8 российских ракет

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 31 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине восемь крылатых ракет "Искандер-К" и 309 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили три крылатые ракеты и 288 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение фрагментов в 19 локациях – почти все в Киеве.

Киевская администрация сообщает, что больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе, где сильно поврежден в результате атаки врага жилой дом, не менее двух погибших. В общей сложности в Киеве в результате этой атаки погибли по меньшей мере шесть человек, в их числе ребенок. Среди раненых девять детей.

Генпрокуратура Украины подтвердила гибель в Киеве шести человек, среди них шестилетний мальчик. Более 30 человек получили ранения, в их числе пятимесячная девочка.