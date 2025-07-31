Литовский премьер подал в отставку из-за коррупционных скандалов

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас сообщил об уходе в отставку с поста главы правительства и председателя социал-демократической партии. Об этом утром 31 июля он известил президента Гитанаса Науседу.

Он назвал причиной быстрого решения недопустимую ситуацию вокруг давления на его близких. "Я вижу, как атаки переходят границы, затрагивая мою жену и семью. Не могу позволить, чтобы они стали заложниками этой истории", – цитирует политика LRT.

На минувшей неделе стало известно, что Служба расследования финансовых преступлений провела обыски в компании жены брата Палуцкаса – Dankora,. Согласно подозрениям, компания получила европейские субсидии и закупала аккумуляторные системы у фирмы Garnis, одним из собственников которой является глава правительства.

СМИ также сообщали, что в 2012 году кипрская фирма продала Палуцкасу, работавшему тогда в столичной мэрии, квартиру в центре Вильнюса по заниженной цене. Не дожидаясь начала судебного расследования, политик ушел в отставку.