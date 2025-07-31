В Москве супруги приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы за работу на украинскую разведку

Российские СМИ сообщают, что Мосгорсуд приговорил к 15 и 17 годам лишения свободы супружескую пару, собиравшую для военной разведки Украины данные о сотрудниках российских спецслужб и военнослужащих.

Супруги были признаны виновными в государственной измене.

Центр общественных связей ФСБ России также утверждает, что эта супружеская пара готовила диверсии в Москве перед Днем Победы в 2024 году "путем поджогов с использованием самодельных зажигательных устройств".

"По заданию украинской военной разведки указанные лица собирали и передавали в спецслужбу сведения о подразделениях ФСБ, ФСО, МВД, ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ и Росгвардии", – заявляет в ФСБ.

Имена осужденных супругов не называются, при этом ФОС ФСБ РФ опубликовал видеозаписи их ареста и суда над ними, а также кадры оперативной слежки.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Отметим, что представленная ФСБ РФ информация и фото/видеоматериалы не позволяют однозначно утверждать, что речь идет о достоверных сведениях.