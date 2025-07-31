Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1254-й день войны

Минобороны РФ 31 июля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которого поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 31 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине восемь крылатых ракет "Искандер-К" и 309 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили три крылатые ракеты и 288 беспилотников, запущенных российскими военными. Украинская сторона сообщает, что зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них в жилой дом в Киеве) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение фрагментов в 19 локациях – почти все в Киеве. Киевская администрация сообщает, что больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе, где сильно поврежден в результате атаки врага жилой дом, не менее двух погибших. В общей сложности в Киеве в результате этой атаки погибли по меньшей мере шесть человек, в их числе ребенок. Среди раненых девять детей. Генпрокуратура Украины подтвердила гибель в Киеве шести человек, среди них шестилетний мальчик. Более 30 человек получили ранения, в их числе пятимесячная девочка.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Кондратовка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожен склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лесная Стенка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, две станции контрбатарейной и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены 10 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных боевых действий освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 150 военнослужащих, два автомобиля и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Красноармейск и Сухецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Новоселовка Запорожской области, Новопетровское и Январское Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и девять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73691 беспилотный летательный аппарат, 624 зенитных ракетных комплекса, 24395 танков и других боевых бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28031 орудие полевой артиллерии и минометов, 38946 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 119200 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).