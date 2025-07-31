Трамп увязал торговый договор с Канадой с отказом от признания палестинского государства

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление премьер-министра Канады Марка Карни о том, что его страна официально признает палестинское государство на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Ого! Канада только что сообщила, что признает палестинское государство. Это значительно затруднит подписание с ними торгового соглашения, Ох, Канада!!!" – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

Напомним, что Трамп со скептицизмом относится к канадской государственности. Он неоднократно призывал Канаду войти в состав США в качестве 51-го штата. Канадское руководство эти призывы отвергает.