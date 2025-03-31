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Полиция Таиланда задержала израильтянина по подозрению в домогательствах к туристке из Финляндии

Таиланд
время публикации: 31 марта 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 19:36
Полиция Таиланда задержала израильтянина по подозрению в домогательствах к туристке из Финляндии
Yossi Zamir/Flash90

В понедельник, 31 марта, полиция Таиланда сообщила о задержании на острове Самуй гражданина Израиля, подозреваемого в сексуальных домогательствах к туристке из Финляндии.

Прошлой ночью 19-летняя туристка подала жалобу в полицию Бопухта. По ее словам, в ночь на 30 марта она выпивала вместе с двумя друзьями из Дании в местном баре и была сильно пьяна. Они вышли компанией прогуляться по пляжу, но затем друзья ушли, оставив ее наедине с незнакомым мужчиной, который также был пьян.

Девушка утверждает, что незнакомец против ее воли целовал ее и прикасался к ней. И хотя она просила его прекратить, он продолжал свои действия.

Проверив записи камер наружного наблюдения на пляже, полиция смогла идентифицировать нападавшего, против него был вынесен ордер на арест.

Мир
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Тайская полиция разыскивает израильтянина за домогательства к финской туристке