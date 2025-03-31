Тайская полиция разыскивает израильтянина за домогательства к финской туристке
время публикации: 31 марта 2025 г., 16:36 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 16:36
Полиция Таиланда разыскивает 36-летнего израильского туриста, подозреваемого в сексуальном домогательстве в отношении 19-летней туристки из Финляндии.
Девушка сообщила, что когда она отдыхала на пляже, пьяный израильтянин против ее воли целовал ее и прикасался к ней, и несмотря на ее просьбы прекратить, он продолжал свои действия.
Проверив записи камер наружного наблюдения на пляже, полиция смогла идентифицировать нападавшего, против него был вынесен ордер на арест.
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