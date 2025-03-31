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Мир

Суд Кипра оправдал пятерых израильтян по делу об изнасиловании британской туристки

время публикации: 31 марта 2025 г., 14:27 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 14:33
Суд Кипра оправдал пятерых израильтян по делу об изнасиловании британской туристки
AP Photo/Petros Karadjias

Суд Кипра оправдал пятерых израильтян, которые были задержаны по подозрению в изнасиловании туристки из Великобритании в отеле в Айя-Напе в 2023 году.

В сентябре 2023 года на Кипре по подозрению в изнасиловании 20-летней британской туристки были задержаны пять граждан Израиля из арабского населенного пункта Мажд аль-Курум. Подозреваемым было на тот момент 19-20 лет.

Туристка из Великобритании утверждала, что она была изнасилована группой израильтян в отеле Fedrania Gardens в Айя-Напе. По словам заявительницы, она познакомилась с пятью или шестью израильтянами во время вечеринки в бассейне, потом несколько из них (как минимум, двое) насильно увели ее, поднялись с ней в номер отеля, где изнасиловали.

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