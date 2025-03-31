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Мир

Новый премьер Гренландии: "США нас не получат"

США
время публикации: 31 марта 2025 г., 14:19 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 14:25
Премьер-министр Дании Метте Фридриксен
AP Photo/Omar Havana

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выступил с комментарием по поводу нового заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер не исключил, кто контроль над этой датской территорией будет установлен военным путем.

"Гренландия будет определять свое будущее самостоятельно, но это будущее не с США. Трамп заявляет, что они получат Гренландию. Ответственно заявляю: США нас не получат. Мы никому не принадлежим, а сами определяем свое будущее", – сообщил политик.

2 апреля на остров прибывает премьер-министр Дании Метте Фридриксен. Цель этого визита – укрепить единство между королевством и его заморской территорией.

Американское давление значительно ускорило коалиционные переговоры в Гренландии. В новое правительство вошли четыре из пяти партий парламента. Вне коалиции осталась только партия Naleraq, выступающая за немедленную независимость.

Мир
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