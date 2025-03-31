Лидер талибов: "Демократия и западные законы нам не нужны"

Духовный лидер террористической группировки "Талибан" мулла Хаибатулла Ахунзада выступил в мечети Кандагара с проповедью, приуроченной к мусульманскому празднику Ид аль-Фитр, завершающему священный месяц Рамадан.

Выступая на языке пушту, духовный авторитет заявил: "В Афганистане нет необходимости в западных законах. Демократия мертва, пока в стране действует право шариата. В заимствованные на Западе законы нам не нужны. У нас есть собственные".

После повторного прихода к власти в Афганистане летом 2021 года талибы обещали соблюдать права женщин, однако очень быстро отказались от этого обещания. Постепенно женщины оказались полностью вытесненными из общественного пространства.

Для девочек открыто только начальное образование, женщины предельно ограничены в трудоустройстве, им положено придерживаться строгого дресс-кода. Женщины и их голоса исчезают из трансляций телевидения и радио. Им ограничен доступ в парки.