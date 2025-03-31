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Мир

Марин Ле Пен признана виновной по делу "парламентских ассистентов"

Франция
время публикации: 31 марта 2025 г., 12:39 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 12:41
Марин Ле Пен признана виновной по делу "парламентских ассистентов"
AP Photo/Aurelien Morissard

Суд Парижа признал лидера ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен виновной по делу о присвоении общественных средств в деле "парламентских ассистентов". Как ожидается вердикт будет предусматривать поражение в правах, что не позволит ей баллотироваться на следующих президентских выборах.

Ле Пен, ее партия "Национальное объединение" и еще 24 человека, включая действующих и бывших французских законодателей и членов Европарламента, обвиняются в фиктивном найме парламентских помощников и растрате средств Европарламента.

Прокуратура попросила приговорить политика к десяти годам заключения, однако у Ле Пен будет возможность подать апелляцию. Ранее 56-летний политик, говоря о возможности отстранения от выборов 2027 года, называла это смертным приговором.

Мир
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