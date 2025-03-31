Axios: Белый дом будет сам определять место журналистов в комнате для брифингов

Администрация США намерена взять на себя порядок рассадки журналистов в комнате для брифингов. Этот вопрос несколько десятилетий находится в ведении Ассоциации корреспондентов Белого дома, отмечает Axios.

При этом ведущие традиционные СМИ, такие CNN, ABC, NBC, чьи корреспонденты традиционно находились в переднем ряду, могут быть перемещены на задние скамьи. В президентский пул предлагается пригласить представителей новых медиа и влиятельных блогеров, более дружественных администрации, чем журналисты.

При этом следует помнить, что в комнате для брифингов всего 49 мест, и сидящие впереди имеют преимущество. Предполагается, что эта мера будет не единственной – Дональд Трамп регулярно выступает с критикой в адрес журналистов, стремясь принизить значение четвертой власти.