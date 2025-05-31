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Мир

В Брисбене антиизраильские протестующие окружили бар, где собрались представители еврейской общины

Антисемитизм
Австралия
время публикации: 31 мая 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 15:45
В Брисбене антиизраильские протестующие окружили бар, где собрались представители еврейской общины
AP Photo/Dean Saffron

В городе Брисбен, самом большом по площади городу Австралии, столице штата Квинсленд, десятки антиизраильских протестующих окружили бар, в котором собрались представители еврейской общины. Протестующие скандируют лозунги и не позволяют посетителям покинуть заведение.

В праздник Шавуот этот бар традиционно становится местом встречи представителей местной еврейской общины.

Мир
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