В Париже неизвестные облили зеленой краской Музей Холокоста, две синагоги и ресторан
время публикации: 31 мая 2025 г., 14:36 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 15:37
В ночь на субботу, 31 мая, в Париже неизвестные облили зеленой краской Музей Холокоста, две синагоги и ресторан, сообщает AFP со ссылкой на источник в местной полиции.
"Я крайне возмущен этими отвратительными действиями, направленными против еврейской общины", — написал министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в сети X.
Мэр Парижа Анн Идальго добавила: "Я самым решительным образом осуждаю эти угрозы, антисемитизму нет места в нашем городе и стране. Мы подадим жалобу в полицию".