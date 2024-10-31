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Израильский шеф-повар получил две звезды "Мишлена", но в Швейцарии

время публикации: 31 октября 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 31 октября 2024 г., 19:41
Израильский шеф-повар получил две звезды "Мишлена", но в Швейцарии
AP Photo/Bebeto Matthews

Гилад Пелед, шеф-повар ресторана Colonnade при отеле Mandarin Oriental в Люцерне, удостоился двух звезд "Мишлена", которые являются своеобразным знаком качества в области кулинарного искусства.

Амбициозный будущий шеф-повар покинул Израиль в 2006 году для обучения в одной из самых известных международных кулинарных школ Le Cordon Bleu в Лондоне.

До того, как открыть свой собственный ресторан, Пелед работал в ресторане Гордона Рамзи Le Pressoir d'Argent в Лондоне, и в 2016 году удостоился своей первой мишленовской звезды.

Два года назад Гилад Пелед приехал в Люцерн, где на берегу озера открыл ресторан Colonnade. На сайте заведения говорится, что на создание изысканных блюд Гилада Пеледа и его команду вдохновила сама природа.

Ресторан Colonnade дорогой. Например, дегустационное меню из трех блюд стоит 195 швейцарских франков (около 843 шекелей), из пяти – 225 швейцарских франков (967 шекелей), из восьми – 255 швейцарских франков (1096 шекелей). Места в ресторане надо заказывать заранее.

Мир
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