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Последствия землетрясения на Тайване: не менее девяти погибших, около 1000 пострадавших

время публикации: 03 апреля 2024 г., 17:03 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 17:03
Последствия землетрясения на Тайване: не менее девяти погибших, около 1000 пострадавших
Hualien City Government via AP

Власти Тайваня заявляют, что жертвами недавнего землетрясения на острове стали не менее девяти человек, около 1000 получили травмы различной степени тяжести.

Сведения о жертвах землетрясения уточняются.

В среду, 3 апреля, у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,5. Центральное метеорологическое управление Тайваня передавало, что эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.

Сообщалось, что в уезде Хуалянь частично обрушился восьмиэтажный жилой дом. Есть и другие разрушения.

Это самое сильное землетрясение на острове за последние 25 лет.

Подземные толчки ощущали и на территории Японии.

Тайвань расположен в сейсмически активной зоне Тихого океана. Ежегодно в этом районе происходят в среднем три землетрясения магнитудой более 6. В сентябре 1999 года землетрясение магнитудой 7,6 привело к гибели 2,4 тысячи человек.

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 апреля 2024

Около побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть жертвы