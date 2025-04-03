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Мир

В результате взрыва гранаты в Киеве погибли два человека

Расследование
Погибшие
Украина
время публикации: 03 апреля 2025 г., 17:16 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 17:19
В результате взрыва гранаты в Киеве погибли два человека
Национальная полиция Украины

В четверг, 3 апреля, в Киеве, в магазине в Деснянском районе прогремел взрыв. Установлено, что взорвалась граната. Погибли два человека – мужчины 59 и 60 лет.

Обстоятельства этого происшествия расследуются главным управлением Национальной полиции в Киеве.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство) и по ч. 1 ст. 263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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