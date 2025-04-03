Орбан после встречи с Нетаниягу: ЕС потворствует антисемитизму в Европе, поощряя миграцию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением после переговоров с главой правительства Израиля Биньямином Нетаниягу.

"Антисемитизм импортируется в Западную Европу вместе с нелегальной миграцией, но политическая элита в Брюсселе не желает с этим бороться", – сказал Орбан, подчеркнув, что Венгрия не допустит появления у себя нелегальных мигрантов и будет придерживаться принципа "нулевой терпимости" в отношении антисемитизма, передает ТАСС.

Орбан отметил, что в Венгрии находится третья по численности в Европе еврейская община, которая чувствует себя в полной безопасности. "Флаги ХАМАСа не развеваются и не будут развеваться в Венгрии", – заверил премьер.

Отметим, что пропалестинские акции действительно запрещены в Венгрии после трагических событий 7 октября 2023 года, когда из Газы было совершено нападение на Израиль.

"Венгрия с самого начала ясно дала понять, что поддерживает право Израиля на самооборону и защиту своих граждан", – напомнил Орбан, пожелав Нетаниягу успехов в деле обеспечения безопасности жителей Израиля.

3 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой были приняты главой правительства Венгрии Виктором Орбаном и его супругой на официальной церемонии в Будапеште. После этого Нетаниягу встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в президентском дворце, сообщает офис главы правительства Израиля.

Это первый официальный визит Нетаниягу в Европу после того, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. В этой поездке премьер-министра Израиля сопровождает его супруга – Сара Нетаниягу.

В Будапешт Нетаниягу отправился по личному приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который одним из первых мировых лидеров заявил, что не намерен выполнять решение МУС, и пообещал, что Нетаниягу сможет посетить его страну в любое время, не опасаясь ареста.

Согласно графику визита, премьер-министр проведет в Венгрии три дня и вернется в Израиль в воскресенье, 6 апреля, при условии, что ситуация в стране не потребует его досрочного возвращения.