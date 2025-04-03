Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1135-й день войны

Министерство обороны РФ 3 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новомихайловка, Редкодуб и Новое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Веролюбовка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега" в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции. Уничтожены семь автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле Донецкой Народной Республики и Январское Днепропетровской области. Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49562 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22644 танка и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23198 орудий полевой артиллерии и минометов, 33624 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 100000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).