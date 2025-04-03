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Мир

Нетаниягу встретился в Будапеште с лидерами Венгрии

Биньямин Нетаниягу
МУС
Европейский Союз
время публикации: 03 апреля 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 13:53
Нетаниягу встретился в Будапеште с лидерами Венгрии
Фото: Ави Охайон, GPO

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой были приняты главой правительства Венгрии Виктором Орбаном и его супругой на официальной церемонии в Будапеште.

После этого Нетаниягу встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в президентском дворце, сообщает офис главы правительства Израиля.

Это первый официальный визит Нетаниягу в Европу после того, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. В этой поездке премьер-министра Израиля сопровождает его супруга – Сара Нетаниягу.

В Будапешт Нетаниягу отправился по личному приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который одним из первых мировых лидеров заявил, что не намерен выполнять решение МУС, и пообещал, что Нетаниягу сможет посетить его страну в любое время, не опасаясь ареста.

Согласно графику визита, премьер-министр проведет в Венгрии три дня и вернется в Израиль в воскресенье, 6 апреля, при условии, что ситуация в стране не потребует его досрочного возвращения.

Мир
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Нетаниягу находится с официальным визитом в Венгрии