Нетаниягу встретился в Будапеште с лидерами Венгрии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу с супругой были приняты главой правительства Венгрии Виктором Орбаном и его супругой на официальной церемонии в Будапеште.

После этого Нетаниягу встретился с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком в президентском дворце, сообщает офис главы правительства Израиля.

Это первый официальный визит Нетаниягу в Европу после того, как в ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на его арест. В этой поездке премьер-министра Израиля сопровождает его супруга – Сара Нетаниягу.

В Будапешт Нетаниягу отправился по личному приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который одним из первых мировых лидеров заявил, что не намерен выполнять решение МУС, и пообещал, что Нетаниягу сможет посетить его страну в любое время, не опасаясь ареста.

Согласно графику визита, премьер-министр проведет в Венгрии три дня и вернется в Израиль в воскресенье, 6 апреля, при условии, что ситуация в стране не потребует его досрочного возвращения.