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Мир

В Екатеринбурге "за финансирование ФБК" задержан профессор Михаил Волков, отец Леонида Волкова

время публикации: 03 апреля 2025 г., 09:16 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 09:33
Портрет Алексея Навального. Архивное фото
AP Photo/Valentin Egorshin

Утром 3 апреля в Екатеринбурге сотрудниками полиции был задержан Михаил Волков – отец одного из руководителей "Фонда борьбы с коррупцией" Леонида Волкова. Судя по сообщениям российских СМИ, его "подозревают в финансировании ФБК".

РИА Новости пишет: "В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 282.3 УК РФ – "Финансирование экстремистской деятельности", максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет".

69-летний Михаил Волков – профессор, главный научный сотрудник лаборатории комбинаторной алгебры ИМКН "Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н.Ельцина" (УрФУ). Автор более 250 научных работ в области алгебры и теоретической информатики.

Мир
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