Визит Пелоси на Тайвань завершится уже сегодня. Подробности

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в среду, 3 августа, посетит законодательный орган Тайваня и офис главы тайваньской администрации Цай Инвэнь, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного тайваньского чиновника.

Планируется, что сегодня вечером Пелоси покинет Тайвань.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не стремится в усугублению кризиса вокруг Тайваня и намерен продолжать диалог. В то же время, выступая на брифинге, он сказал, что США "продолжат поддерживать Тайвань, защищать принципы свободы и открытости в азиатско-тихоокеанском регионе и добиваться поддержания каналов общения с Пекином".

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Кирби подчеркнул, что у Пелоси "есть право посещать Тайвань". Он также отметил, что были приняты все необходимые меры для обеспечения ее безопасности.

МИД КНР выразил протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань и вызвал для дачи разъяснений посла США Николаса Бернса.

В свою очередь, министерство обороны КНР объявило, что армия Китая проведет серию военных операций "для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности и твердого противодействия вмешательству внешних сил, сепаратистскому заговору с целью объявления "независимости Тайваня"". Ранее Пекин объявил о проведении военных учений около Тайваня.

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Как сообщалось 2 августа, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань на борту самолета американских ВВС Boeing C-40С. Самолет сопровождали американские истребители, которые были переброшены на Тайвань из Японии. По мере приближения самолета к аэропорту назначения росла напряженность. Китай, предупреждавший США о "серьезных последствиях" этого визита, закрыл свое воздушное пространство в направлении Тайваньского пролива для гражданских самолетов. А незадолго до посадки самолета Пелоси китайские СМИ сообщили, что китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив. На Тайване был объявлен второй уровень тревоги. В аэропорту "Суншань" были сняты маскировочные чехлы с зенитных пушек. На одну ночь американская делегация забронировала 48 номеров в отеле

Grand Hyatt. В отеле и на прилегающей к нему территории усилены меры безопасности.

Китай считает Тайвань частью своей территории, которая может быть в случае необходимости "возвращена" с применением военной силы, и рассматривает визиты иностранных правительственных чиновников как признание независимости острова.

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Отметим, что президент США Джо Байден неодобрительно отзывался об этом визите. Он говорил, что американские военные считают посещение Тайваня "не очень хорошей идеей".