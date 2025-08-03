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Мир

На фестивале в Венгрии один израильтянин ранил другого

время публикации: 03 августа 2025 г., 16:24 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 16:33
На фестивале в Венгрии один израильтянин ранил другого
Wikipedia.org. Фото: aljaz perc from slovenia

Полиция Венгрии проводит расследование в связи с дракой между двумя израильтянами во время фестиваля "Озора", передает Ynet. Сообщается, что 28-летний гражданин Израиля нанес ножевое ранение 26-летнему соотечественнику.

Пострадавший получил серьезное ранение, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Нападавший арестован.

Фестиваль "Озора" (OZORA) – это крупный международный фестиваль электронной психоделической музыки, проходящий в Венгрии, в Дадпусте, недалеко от озера Озора. В 2025 году фестиваль проходит с 25 июля по 5 августа. Он известен как один из крупнейших фестивалей такого рода в мире и привлекает более 30 тысяч участников со всего мира.

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