Мировые лидеры требуют немедленного освобождения израильских заложников и осуждают ХАМАС

В субботу вечером, 2 августа, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар обратился к своим коллегам по всему миру с призывом выступить с публичной моральной и этической позицией и использовать все имеющиеся рычаги влияния, чтобы положить конец ужасным страданиям израильских заложников. Поводом для обращения стали кадры с участием Эвьятара Давида и Рома Бреславского, удерживаемых террористами.

На призыв министра отреагировали главы МИД и правительства различных стран.

Пресс-служба Саара приводит заявления ряда министров иностранных дел.

Кая Каллас, министр иностранных дел ЕС: "Кадры с израильскими заложниками шокируют и демонстрируют варварство ХАМАСа. Все заложники должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. ХАМАС нужно разоружить и отстранить от власти в Газе. Одновременно необходимо обеспечить масштабную гуманитарную помощь нуждающимся".

Беате Майнль-Райзингер, министр иностранных дел Австрии: "Кадры израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, ужасны. Требуем немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. У сектора Газа нет будущего с ХАМАСом. Он должен быть разоружен и отстранен от власти. При этом необходимо облегчить страдания мирного населения через беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи".

Каспер Вельдкамп, министр иностранных дел Нидерландов: "Видео, опубликованные ХАМАСом, демонстрируют безграничный террор. Я самым решительным образом осуждаю это варварство. ХАМАС должен немедленно и безоговорочно освободить всех заложников и сложить оружие. У ХАМАСа не может быть роли в будущем Газы. Мы полностью солидарны с семьями заложников и их призывами к немедленному освобождению своих близких. Нидерланды уже предложили ЕС ввести дополнительные санкции против ХАМАСа и Исламского джихада – пришло время наконец их принять".

Марко Джурич, министр иностранных дел Сербии: "ХАМАС должен немедленно освободить всех заложников! Освободите Алона Охэля и всех остальных! Эвьятар Давид и Ром Бреславский, похищенные 666 дней назад, голодают и подвергаются пыткам – это свидетельствует о немыслимой жестокости их похитителей. Их истощение – это чудовищное преступление. Им место дома".

МИД Парагвая: "Правительство Парагвая решительно осуждает тревожные кадры израильских заложников, опубликованные террористической организацией ХАМАС. Мы осуждаем использование заложников в пропагандистских целях и требуем их немедленного освобождения".

Правительство Панамы: "Мы решительно осуждаем применение пыток и распространение видеозаписей с заложниками, похищенными ХАМАСом – это грубое нарушение международного гуманитарного права и прав человека. Мы вновь категорически отвергаем любую форму насилия и требуем немедленного и безусловного освобождения всех заложников. Использование человеческих страданий в качестве инструмента пропаганды или политического давления – неприемлемо. Панама призывает международное сообщество к срочным действиям, чтобы положить конец этому конфликту и обеспечить достойную жизнь как для израильтян, так и для палестинцев".

Эспен Барт Эйде, министр иностранных дел Норвегии: "Кадры израильских заложников в Газе шокируют. Невозможно описать словами эту боль. Я разделяю страдания их близких. У этой гуманитарной катастрофы в Газе много лиц. Заложников нужно освободить. Еду – доставить. Война должна закончиться. Нам нужно перемирие. Сейчас".

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Франции: "Кадры отвратительны и невыносимы. Они показывают израильских заложников, удерживаемых 666 дней ХАМАСом. Их страдания должны закончиться. Заложников нужно освободить без условий. ХАМАС нужно разоружить и устранить из управления Газой. Гуманитарная помощь должна поступать в массовом объёме".

Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии: "Жуткие видеозаписи с заложниками Эвьятаром Давидом и Ромом Бреславским, опубликованные террористами ХАМАСа и Исламского джихада, напоминают нам, что освобождение всех заложников, удерживаемых в Газе, должно быть главным приоритетом. Эти силы зла должны быть лишены власти – навсегда".