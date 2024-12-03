Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1014-й день войны

Министерство обороны РФ 3 декабря 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 1014-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около четырех месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области. Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 113-й бригады теробороны. Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада с боеприпасами. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 370 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 59-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 56-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация". Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и три автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 79800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).