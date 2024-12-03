Повреждение интернет-кабеля в Финляндии, власти не спешат заявлять о диверсии

В Финляндии произошло повреждение интернет-кабеля, соединяющего эту страну с Швецией. Кабель был поврежден в двух местах на участке к северу от Хельсинки, на линии, идущей в Турку, сообщает финское гостелерадио.

Шведские и финские СМИ первоначально заявляли о возможной диверсии, однако полиция Финляндии сообщила, что на данном этапе инцидент не расследуется как уголовное преступление. Предполагается, что кабель был поврежден экскаватором в ходе работ.

Напомним: около двух недель назад были повреждены два оптических интернет-кабеля, идущих по дну Балтийского моря. Один из них соединял Литву и Швецию, а второй – Финляндию и Германию. Это произошло на фоне предупреждений о возможных попытках России нанести ущерб западной подводной инфраструктуре.

"То, что подобный инцидент сразу пробуждает подозрения в диверсии, очень много говорит о нашем времени. Европейской безопасности угрожает не только вторжение России в Украину, но и гибридные военные действия злоумышленных игроков", – сообщили министерства иностранных дел Финляндии и Германии.