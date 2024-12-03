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Мир

CNN: демократы возмущены решением Байдена помиловать сына – вопреки собственным обещаниям

Выборы в США
Джо Байден
время публикации: 03 декабря 2024 г., 10:18 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 10:25
CNN: демократы возмущены решением Байдена помиловать сына – вопреки собственным обещаниям
AP Photo/Jose Luis Magana

Как сообщает телеканал CNN, многие демократы возмущены решением президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера, которому вменялись преступления, связанные с незаконным хранением оружия и неуплатой налогов.

Наибольшее возмущение вызвал не сам акт помилования, а то, что на всем протяжении судебного разбирательства и сам президент, и другие представители его администрации заявляли, что этого не будет. Последнее подобное заявление прозвучало из уст пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер уже после президентских выборов.

"Как отец, я его понимаю. Но для человека, который хочет, чтобы народ вновь поверил в общественные институты, это шаг назад", – заявил конгрессмен-демократ из Огайо Грег Ландсман.

"Он поставил личные интересы выше долга. Это еще сильнее подрывает веру простых американцев в то, что перед судом все равны", – отметил сенатор-демократ из Колорадо Майкл Беннет.

Несколько бывших сотрудников администрации отмечают: помилование было бы принято лучше, если бы Байден сохранял неопределенность в этом вопросе, а не заявлял о невозможности помилования.

Отметим: практика подписания помилования близких в конце каденции – распространенная практика, так, Дональд Трамп помиловал свекра своей дочери Чарльза Кушнера. Это не помешало Трампу заявить, что решение Байдена о помиловании сына является вопиющим примером злоупотребления и нарушения правосудия.

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