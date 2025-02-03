Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1076-й день войны

Министерство обороны РФ 3 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около пяти месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Уды и Охримовка Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Купянск, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 300 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Анклав". Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Дроновка, Верхнекаменское, Орехово-Василевка, Предтечино, Часов Яр, Дачное и Улаклы Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Лысовка, Котлино, Димитров, Успеновка, Ясеновое и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер "Viking" шведского производства, три автомобиля и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Бурлацкое, Новоселка, Веселое, Новополь и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Днепровское и Отрадокаменка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146-ти районах. Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 199 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 124 вне зоны специальной военной операции".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 42338 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 21007 танков и других боевых бронированных машин, 1513 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31149 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми 88800 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря 2024 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 43000 украинских военнослужащих. Российские потери, по его словам, составили 198000 убитыми и более 550000 ранеными.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли около 62 тысяч украинских военнослужащих.