x
03 февраля 2025
|
последняя новость: 11:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2025
|
03 февраля 2025
|
последняя новость: 11:55
03 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Целью покушения в Москве предположительно был глава Федерации бокса ДНР

Россия
время публикации: 03 февраля 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 03 февраля 2025 г., 10:51
Целью покушения в Москве предположительно был глава Федерации бокса ДНР
The National Antiterrorism Committee via AP

В результате взрыва в элитном жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы погиб один человек, его тело находится под завалами рухнувшей отделки холла, сообщает в понедельник, 3 февраля, российское информационное агентство "Интерфакс". Еще четверо пострадали.

Ранее сообщалось, что в холле здания взорвался неустановленный предмет – граната или самодельное взрывное устройство. По информации телеграм-канала "112", взрыв произошел, когда в холле находились несколько человек, в том числе консьерж и жильцы дома. Консьерж заявил, что ранее видел погибшего мужчину в доме, а также несколько раз видел его по телевизору.

Одна из версий произошедшего – покушение. По данным 112, предполагаемой целью покушения был президент Федерации бокса ДНР (самопровозглашенной Донецкой Народной Республики) Армен Саркисян. Во время взрыва в холле находился сам Саркисян, его охранники и консьерж. Армен Саркисян тяжело ранен и находится в реанимации, погибший – предположительно его охранник.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 февраля 2025

Взрыв в элитном жилом комплексе в Москве, есть погибший и пострадавшие
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 декабря 2024

ФСБ объявило о предотвращении покушений на высокопоставленных российских военных
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 декабря 2024

ФСБ задержало подозреваемого в убийстве генерала Кириллова. "Мне предлагали 100 тысяч долларов"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 декабря 2024

Reuters: российский генерал Игорь Кириллов был ликвидирован СБУ